Manche. Il envoie son fils de quinze ans voler des chèques

P. B ne s'est pas présenté à l'audience du jeudi 11 août 2016 du tribunal de grande instance de Caen (Calvados) où il était jugé pour vols, usages et falsifications de chèques. Les faits remontent au mois de mars 2013.

Il vole des nonagénaires

En début de mois, un jeune de quinze ans, sur les bons conseils de son père, rend visite à un couple de nonagénaires de sa connaissance, à Saint-Pois, au l'est d'Avranches (Manche). Il en profite pour leur dérober plusieurs chèques. C'est leur fille qui s'en rendra compte et alertera la banque pour faire opposition. Le mode opératoire, plus que basique, sera reproduit en allant dire bonjour à un « ami ».

Quatorze chèques seront falsifiés, servant à régler, pêle-mêle : nourriture, tabacs, restaurants et bars... Beaucoup de bars !

Judicieux et détestable système

Le casier judiciaire du prévenu comporte des mentions de vols et de conduite alcoolisée. L'avocat de la partie civile qualifie ce système de judicieux et détestable permettant à un homme sans emploi de boucler ses fins de mois. P.B écope de quatre mois de prison, dont deux mois ferme assortis de 24 mois de mise à l’épreuve. Obligation d'indemniser les victimes lui est faite, ainsi que de se soigner et de travailler. En outre, il devra verser 800 euros au couple de gens âgés pour préjudice moral.