Calvados. L'ex et le nouveau compagnon d'une femme en viennent aux mains

Deux hommes, l'un l'ex, l’autre le nouveau compagnon d'une femme, entretiennent des relations conflictuelles. C'est d'ailleurs pour cette raison que quand l'ex-compagnon vient chercher sa fille de 15 ans au nouveau domicile de la mère (à Périers-sur-le-Dan, au nord de Caen (Calvados) celui-ci l'attend sur la place de la mairie du village. Mais pas le soir du 31 décembre 2015.

Une vertèbre brisée

Voyant arrivé le nouveau conjoint, il se gare derrière lui, quitte son véhicule et frappe violemment dans la vitre arrière de sa voiture. L'homme, prenant peur pour son jeune enfant assis dans son siège bébé, le plaque par terre avec force, suite à quoi, il entreprend d’effectuer une marche arrière. La victime au sol, évitera de justesse le choc. L’agresseur, âgé de 33 ans, a comparu le mercredi 10 août 2016 devant le tribunal de grande instance de Caen pour violence ayant entrainée une incapacité de travail de trente jours.

« Je reçois régulièrement des messages d'insultes et de menaces »

A la barre, le prévenu explique : « Il n'avait rien à faire devant chez moi ! Je reconnais l'avoir plaqué au sol mais il était menaçant et j'ai eu peur pour mon fils. Ensuite j'ai juste manœuvré pour rentrer dans ma cour. De toute façon, je reçois régulièrement des messages de sa part, insultes et menaces de mort. »

« Il monte ma fille contre moi »

La victime rétorque que lorsqu'il désire parler à sa fille, c’est toujours lui qui prend le téléphone pour répondre que celle-ci n'en a rien à faire de son père. « Il la monte contre moi ! » La président s'emporte : « Cela suffit ! Ce n'est pas moi, c'est lui ! Il faut que ça s’arrête à un moment ! » Le procureur enchérit que rien n'excuse la violence et qu'un « plaquage » aurait pu se terminer dans un fauteuil roulant, au regard des 70 ans de la victime.

L'affaire a été mise en delibéré au 14 septembre 2016.