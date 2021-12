Paris (AFP). Sarkozy: "Les barbares nous attaquent" parce qu'ils "croient que nous sommes faibles"

"Je sens la République suffoquer", affirme M. Sarkozy dans cette interview, qui s'est déroulée sur son lieu de vacances au Cap Nègre (Var), dans la propriété familiale de son épouse Carla Bruni-Sarkozy. Il y développe sa conception du droit du sol, souhaitant "qu'on le garde, mais pas de manière automatique".

"En vingt mois, il y a eu 237 Français assassinés. Ils le sont parce que les barbares qui nous attaquent croient que nous sommes faibles. Voilà la vérité. Et donc ils se déchaînent. Cette situation est insupportable", dit-il.

Intervenant devant de futurs réservistes de la gendarmerie à Montluçon (Allier), le Premier ministre Manuel Valls a récusé cette analyse, estimant que, si la France était attaquée, c'est parce qu'elle était le pays des droits de l'Homme et de la laïcité et qu'elle abritait une importante communauté musulmane.

Pour M. Valls, "nous sommes attaqués d'abord parce que nous sommes la France, parce que nous sommes le pays des Droits de l'Homme et du citoyen, parce que nos valeurs rayonnent depuis des décennies dans le monde. Ce sont ces valeurs d'égalité, de liberté, de fraternité qui sont aujourd'hui attaquées par les terroristes. Parce que nous sommes aussi le pays qui revendique la laïcité (...). Nous sommes attaqués parce que l'Islam est la deuxième religion de notre pays" qui, rassemblé, est "fort", a-t-il fait valoir.

Selon M. Sarkozy, "la France vulnérable, ce n’est pas la France". "La guerre nous a été déclarée. La guerre. La France doit être impitoyable, elle doit faire changer la peur de côté. Elle ne doit pas se perdre dans des débats abscons. L’État de droit, par exemple, n’a rien à voir avec les tables de la Loi de Moïse, gravées sur le mont Sinaï. Qu’y a-t-il de plus évolutif que le droit ?", s'interroge-t-il.

- Modification du droit du sol -

Contre le terrorisme islamiste, "la guerre devra être menée par la République, partout, tout le temps, avec une détermination totale", assène-t-il.

Il relance le débat sur la question du droit du sol, réaffirmant être "contre sa suppression", mais prônant "sa modification assez substantielle". "Je veux qu'on le garde, mais pas de manière automatique. Il faudra créer une présomption de nationalité, permettant de ne pas attribuer la nationalité à quelqu'un qui aurait un casier judiciaire à sa majorité, ou dont on pourrait prouver que ses parents étaient en situation irrégulière au moment de la naissance".

Le député LR Guillaume Larrivé a salué sur France Info cette "proposition très forte" de Nicolas Sarkozy. "L'assimilation à la communauté nationale, ça n'est pas un gros mot, ça veut dire des droits, mais ça veut aussi dire des devoirs envers la nation", a déclaré M. Larrivé.

Au contraire, Hervé Mariton, candidat à la primaire à droite, qui a lui pris position en faveur du droit du sang, a critiqué sur RTL une "demi-mesure".

Nicolas Sarkozy affirme également qu"il y a une guerre extérieure et une guerre intérieure". "Pour gagner la guerre extérieure, il faudra se réconcilier avec les Russes, et convaincre nos partenaires arabes d’envoyer des troupes au sol, car une guerre ne se gagne pas seulement à 10.000 mètres d’altitude. Sur le front intérieur, enfin, il faut une reprise en main. Il doit y avoir une réponse politique qui dépasse l’indispensable riposte pénale et les mesures de sécurité à mettre en place".

Cette réponse "doit obéir à une stratégie simple: la République ne reculera plus sur rien. Cela implique d’interdire les expressions communautaires dans les entreprises, le voile à l’université comme dans l’entreprise et les menus de substitution dans les cantines scolaires", ajoute-t-il.