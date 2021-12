Calvados. Alcoolisé, il crève les pneus de la voiture de sa compagne

C'est un homme hors de lui et manifestement alcoolisé que les policiers interpellent le vendredi 17 juin 2016 à 3h du matin à Colombelles, au nord-est de Caen (Calvados). Armé d'un couteau, il vient en effet de crever les quatre pneus de la voiture de sa compagne et d'en briser la vitre arrière. Suite à quoi, il a détérioré la porte d'entrée de l'immeuble de celle-ci.

Au cours de la soirée, une dispute avait éclaté au sein du couple. Des problèmes financiers sont à la source du conflit. La femme reproche à son compagnon de ne pas trouver de travail. Et pour cause, sorti de détention en avril, son CV est entaché par son casier judiciaire. Cette discussion s'envenime et l'homme entre dans une vive colère.

Vingt mentions au casier judiciaire

Entre 1996 et 2014 l'individu ne totalise pas moins de vingt mentions à son casier judiciaire, la plupart pour vols et dégradations. Joselito Vogt, âgé de 39 ans, comparaissait le mercredi 10 août devant le tribunal de grande instance de Caen pour dégradation de biens appartenants à autrui et pour port sans motif légitime d'arme blanche.

Comme le constate la présidente de l'audience, en soupirant : « Avec vous, tout a été tenté, amendes, travaux d’intérêt général, emprisonnement... » Lui, explique qu'il était sous traitement pour venir à bout de son addiction à l'alcool et que, sa compagne buvant devant lui, cela lui a donné envie. « Après, elle m'a mis en colère, je n'ai plus réfléchi, médicaments et alcool, ça a fait un mauvais mélange... »

L'avocat de la défense a eu beau argumenter que son client a réglé les réparations de la voiture et qu'il s'engage à réparer également la porte de l'immeuble (le bailleur s'étant porté partie civile), le prévenu écope de six mois de prison ferme. S'y ajoute 150 euros d'amende, 174,82 euros de dommages et intérêts pour la porte cassée et la confiscation de son couteau.