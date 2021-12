Mardi 9 août 2016, il est 17h30 lorsque la brigade canine est appelée à intervenir sur le parking du Super U de Maromme, près de Rouen (Seine-Maritimie), situé rue des Martyrs de la Résistance. Sur place, les policiers découvrent un homme blessé à la tête, avec une plaie importante sur le crâne et le nez.

Il se défend avec un marteau, ils ripostent avec une bouteille de bière

L'homme qui se trouvait sur le parking, assiste à une forte dispute entre un homme et une femme. Il s'approche d'eux pour tenter de calmer le jeu, lorsque deux autres hommes font irruption et le prennent à partie. Pour se défendre, il serait allé chercher un marteau dans le coffre de son scooter, après quoi les deux hommes l'ont mis au sol en lui assénant des coups avec une bouteille de bière. Tous deux s'enfuient imméditament à bord de leur voiture.

Un témoin confirme l'agression

Un homme qui se trouvait dans le supermarché au moment des faits confirme que la version de la victime aux policiers. Grâce au relevé de la plaque d'immatriculation, les policiers retrouvent les deux hommes à leur domicile. Ils présentent des traces de sang sur leur vêtement, et l'un d'entre eux a des plaies saignantes au front et à la main. Les deux hommes affirment qu'ils se sont défendus de l'homme porteur du marteau et ont asséné les coups afin qu'il lâche son outil.