Milan AC, l'OM... Seize clubs de renom attendus pour la Peronne Cup ce week-end

Quel rapport entre l'US Thaon, aux portes de Caen (Calvados), et le Milan AC ou encore l'Olympique de Marseille ? A première vue, aucun. Et pourtant !

A partir du vendredi 12 août 2016, le petit club amateur organise la première édition de la Peronne Cup :"un tournoi international de football U19*", explique Sébastien Lemarié, vice-président de l’US Thaon. En clair : les futurs stars du ballon rond sont attendues pour l'événement.

Les U19 de @SEPalmeiras sont arrivés à Paris ?????@SEPalmeiras U19 are in Paris, next step Normandie ! ???????? pic.twitter.com/Zw980QM9HU