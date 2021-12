Rouen : Deux bibliothécaires dans le désert du Maroc

Voilà un peu plus d'un an que Lucile Théophile et Agnès Scot, partenaires dans leur bibliothèque comme dans la vie ont décidé de relever le défi du rallye Aïcha des Gazelles au Maroc. "Après une année blanche de préparation, nous avons pris l'ampleur de ce challenge" confie Agnès. A bord de leur Land Rover, elles disposent de huit jours pour rallier Essaouira en faisant le moins de kilomètres possible, à la seule force de leur sens de l'orientation.

Distribution de livres



Au Maroc, elles emporteront livres et albums qui seront redistribués dans des écoles. Outre le dépassement de soi, c'est l'engagement solidaire qui a scellé leur volonté de participer à cette course. "Le livre est éminemment symbolique pour nous" expliquent-elles.

En quête de sponsors

Les clubs NLROC (Normandy Land Rover Owner's Club) et Aspati se sont accolés au projet afin de former ces apprenties pilotes, jusqu'ici novices en matière de conduite de 4x4. Mais Agnès et Lucile demeurent en recherche des sponsors pour aider à financer leurs équipements manquants. En effet, participer à ce raid implique d'importantes ressources "Nous avons déjà le véhicule, mais il a également fallu effectuer un stage de conduite pour apprendre à naviger avec une boussole, les frais d'inscriptions..." Via leur page facebook "Gazelles à la page", les particuliers ont également la possibilité d'apporter leur soutien, notamment par cotisation annuelle.

A noter qu'il est possible de retrouver nos deux bibliothécaires à l'occasion du rassemblement mécanique de La Chaussée les samedi et dimanche 27 et 28 août 2016, ainsi qu'à la foire exposition de Dieppe (Seine-Maritime) les samedi et dimanche 3 et 4 septembre 2016.

Site internet : Les Gazelles à la page

