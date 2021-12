Incendie mortel dans un bar à Rouen : un 7ème blessé recensé

"Il s'agit d'un homme qui avait pu s'extraire de l'établissement au moment de l'incendie, mais qui n'était pas resté sur les lieux quand les secours sont arrivés", a précisé le vice-procureur de Rouen Laurent Labadie.

L'homme, brûlé aux mains, s'est rendu seul et de lui-même au CHU en s'adressant à la cellule psychologique.

13 personnes sont décédées

Le bilan des personnes décédées dans l'incendie survenu lors d'une soirée d'anniversaire, au "Cuba Libre", reste de 13. Une blessée gravement brûlée, et transportée à l'hôpital Saint-Louis à Paris, restait toujours entre la vie et la mort dimanche.

Les autres blessés sont tous ressortis du CHU de Rouen

Des victimes principalement jeunes

Sur les 13 victimes, huit ont entre 18 et 25 ans, les autres sont un peu plus âgés. Le plus âgé est un homme de 41 ans, selon le vice-procureur. Il s'agirait d'un "DJ" venu spécialement d'un autre établissement de l'agglomération rouennaise, pour cet anniversaire, selon des témoins. Cette information n'a pas encore été confirmée officiellement. L'enquête se poursuit.