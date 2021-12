Dans la 3ème course à Deauville, Apollinaire vous conseille de jouer :



Le 5, Gold Fun

Le 4, Dutch Connection

Le 2, Gordon Lord Byron

Le 8, Suédois

Le 3, Signs Of Blessing

Le 15, Attendu

Le 10, Jimmy Two Times

Et le 7, The Right Man



Le départ est donné à 15h15.