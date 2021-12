Calvados. Un pompier ivre percute un cyclomoteur

A la tombée de la nuit, le samedi 30 janvier 2016, à Saint-Rémy, entre Thury-Harcourt et Condé-en-Normandie, (Calvados), un cyclomoteur est renversé par un automobiliste sur le parking de la mairie. Le choc lui fracture le tibia et la cheville et lui vaudra quarante et un jours d'incapacité de travail. Le conducteur de la voiture a 2,22 g d’alcool par litre de sang.

Âgé de 41 ans, il a été jugé le mercredi 3 août 2016 par le tribunal de grande instance de Caen pour blessures involontaires dues à une conduite sous l'emprise d'un état alcoolisé. A la barre il regrette d'avoir pris le volant dans ces conditions : « Il pleuvait et faisait presque nuit. Mes réflexes étaient perturbés par l'alcool. Je n'aurais jamais du conduire ce jour là. »

Pompier professionnel

Le président lui fait remarquer qu'en tant que pompier professionnel, on s'attendrait plutôt à ce qu'il donne l'exemple. Le procureur ajoute qu'avec ce taux d'alcoolémie, la sanction se doit d'être aussi sévère que pour un autre.

Le prévenu écope de 6 mois de prison avec sursis, de 8 mois de suspension de permis et de 600 euros d'amende.