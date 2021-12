Avec 33 440,98 € récoltés, l'objectif des 50 000 € est bientôt atteint. Depuis le 14 juin 2016, la Fondation du Patrimoine a lancé un appel aux dons pour la sauvegarde du plus ancien monument juif d'Europe, à savoir la Maison Sublime, située sous le Palais de Justice de Rouen (Seine-Maritime).

On reçoit des dons régulièrement. Avec les vacances, c'est plus calme mais on espère de nouveaux dons à la rentrée de septembre. Delphine Butelet, chargée de mission à la Fondation du Patrimoine