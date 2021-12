Alençon : le Cythem Festival recrute des bénévoles

Le Cythem Festival, organisé par des jeunes à Alençon (Orne) recrute des bénévoles pour sa prochaine édition qui aura lieu le samedi 27 août 2016. Pour cela, il faut être âgé de 16 ans minimum (excepté le bar ou il faut être majeur) et être disponible le jour du festival et au moins une des journées de montage ou de démontage.

Au total c’est près de 60 bénévoles qui vont s’activer sur la journée du festival, sans compter la quinzaine de membres de l’organisation, également bénévoles.

Le montage s’effectuera le jeudi 25 et vendredi 26 août, le démontage se déroulera le lundi 29.



De nombreux postes sont disponibles, en voici le détail :

-Bar : servir les boissons aux bars du festival. Pour être affecté au bar, les bénévoles doivent obligatoirement être majeurs.

-Accueil / Sécurité - aide au public / Vestiaire : Ce poste comprend plusieurs tâches sur lesquelles vous tournerez afin de permettre un roulement.

-Accueil : vous serez présent pour répondre aux questions du public et les orienter, ainsi que pour tenir le stand de merchandising.

-Sécurité - Aide au public. Vous serez posté à des points stratégiques du festival pour y effectuer diverses taches : pose des bracelets à l'entrée du festival, gestion des flux du public (comptage, gestion des entrées dans les salles en fonction des jauges de sécurité). Vous serez en outre des relais essentiels pour informer, diriger le public et répondre à ses questions.

-Vestiaire : vous tiendrez le vestiaire du festival.

-Communication : au sein de l'équipe de communication, vous serez en charge de relayer l'événement sur les réseaux sociaux au long de la journée. Pour cela, être à l'aise avec un appareil photo est un plus. Être en mesure d'apporter son propre matériel est également un avantage. Lors de votre candidature, précisez dans le cadre "compétences et qualifications" votre niveau et si vous pouvez venir équipé le jour du festival.

-Régie - Loges artistes : vous serez affecté à un pôle artistique (régie musique – loges musique ou théâtre/danse -cinéma - arts graphiques et photographie). Vous serez présent pour assister les organisateurs responsables des pôles et les artistes, tout en effectuant une surveillance des œuvres et du matériel.

-Espace VIP - Restauration : vous serez en charge de de la salle de repos réservée aux artistes, partenaires et bénévoles. Vous assurerez sa bonne tenue en même temps que vous jouerez un rôle de surveillance du matériel et des affaires entreposées. Vous organiserez également la distribution des paniers repas destinés aux bénévoles.

-Volante : vous serez le "joker" du festival. En cas de besoin imprévu, c'est vous qui serez affecté à tel ou tel poste en renfort ou en remplacement. Vous serez aussi les "petites mains" du festival, vous serez missionné pour les petits besoin sur l'ensemble du festival (trouver du scotch pour un tel, refixer un affichage décroché...).

Pour les affectations, il faut mieux se dépêcher, les premiers arrivés sont les premiers servis et les postes comme le bar sont très rapidement complets.

Pour s’inscrire il suffit de se rendre sur ce lien et de compléter le formulaire.