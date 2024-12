Direct. Les obsèques du père Jacques Hamel à Rouen sous haute sécurité

FLASH

L'archevêque de Rouen, Dominique Lebrun, a appelé à l'union des religions, mardi, en célébrant les obsèques du père Jacques Hamel, assassiné il y a une semaine dans une église de Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime) par deux jeunes jihadistes.

Prenant la parole au début de la célébration dans la cathédrale de Rouen, Mgr Lebrun a salué la présence de fidèles des communautés juive et musulmane, "très marquées et déjà décidées à s'unir pour plus jamais ça".

Le cercueil du prêtre avait été porté quelques minutes plus tôt dans l'immense nef gothique, puis posé sur un tapis à même le sol et entouré de quatre grands cierges blancs.

L'aube blanche du prêtre et son étole ont ensuite été posées sur son cercueil, face aux 2.000 personnes réunies dans l'église. Plusieurs centaines d'autres suivaient l'office à l'extérieur de la cathédrale sur un écran géant.