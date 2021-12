Londres : la première mondiale sur les planches d'Harry Potter

Première incursion sur les planches du sorcier aux lunettes rondes, la pièce, très attendue, a démarré à 14h00 (13h00 GMT) au Palace Theatre, dans le West End, le quartier des théâtres londoniens.

Quelque 200 personnes étaient massées avant le début du spectacle devant l'édifice, protégé par de hautes barrières, pour assister à l'arrivée des célébrités sur le tapis rouge, dont la romancière J.K. Rowling, créatrice de la saga Harry Potter, et le maire de Londres Sadiq Khan.

"Ca va être une manière totalement nouvelle de raconter l'histoire d'Harry Potter. Il y aura des choses auxquelles on ne s'attend pas", s'enthousiasmait Kathy Brereton, 43 ans, venue avec sa fille adolescente.

Plus loin, Jack Slater, 24 ans, attendait le spectacle avec sérénité: "C'est une très grande partie de mon enfance, j'ai eu peur que ça soit complètement différent du reste et que ça ruine tout, mais finalement je ne pense pas".

Les représentations qui suivront la soirée de gala de samedi affichent complet, mais 250.000 billets supplémentaires doivent être mis en vente la semaine prochaine, et le spectacle doit se jouer jusqu'à décembre 2017.

Le texte de la pièce devait être mis en vente samedi à minuit (23h00 GMT) au Royaume-Uni. Il le sera dimanche aux Etats-Unis et le 14 octobre en France.

Avant l'heure tant attendue, des centaines de fans, dont certains déguisés en Harry Potter, faisaient la queue sur Piccadilly, ralentissant la circulation.

"Mon Dieu, c'est l'une des choses les plus formidables que j'aie jamais faites", s'exclamait Jenny Reid, une Américaine de 36 ans venue de Virginie spécialement pour voir la pièce. "J'ai attendu pendant huit heures pour acheter des billets, et j'attends ce moment depuis neuf mois".

Rebecca Westbrook, 18 ans, verra la pièce en décembre. "Quand le dernier livre est sorti, j'avais dix ans, j'étais très passionnée, mais pas autant que maintenant", a-t-elle déclaré.

Divisé en deux représentations d'environ 2 heures 30 chacune, le spectacle se déroule dix-neuf ans après les événements relatés dans "Harry Potter et les Reliques de la Mort", septième et dernier livre de la saga forgée par J. K. Rowling, paru en 2007.

Le show, avec le comédien Jamie Parker dans le rôle de Harry Potter, a été rodé par près de huit semaines de répétitions publiques à Londres. Les critiques, très favorables, ont confirmé que la pièce se dirigeait tout droit vers un succès commercial.

'Rien de tel depuis des décennies'

Si les lecteurs étaient restés sur un adolescent tourmenté par son passé et son combat contre le redoutable Lord Voldemort, alias Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom, ils découvriront dans cette pièce, co-écrite par J. K. Rowling avec le dramaturge Jack Thorne et le metteur en scène John Tiffany, un Harry Potter marié et père de famille.

Employé au ministère de la Magie, le héros, éternelle cicatrice sur le front, doit faire face à une menace grandissante, et la situation n'est guère plus simple à la maison, où son plus jeune fils, Albus Severus (Sam Clemmett), a du mal a gérer le lourd héritage familial des Potter...

Bien que l'on retrouve certains lieux incontournables des livres, à commencer par Poudlard, l'école des sorciers, le changement de format et l'arrivée de nouveaux personnages permettent de surprendre le spectateur, qui retrouve l'émerveillement initial lié à la découverte de l'univers d'Harry Potter.

Et si les néophytes pourront suivre sans trop de mal cette nouvelle aventure, mieux vaut avoir lu les livres pour profiter pleinement des subtilités du scénario, qui navigue allégrement entre relecture et références aux opus précédents, écoulés à plus de 450 millions d'exemplaires dans le monde.

"Le théâtre britannique n'a rien connu de tel depuis des décennies", écrivait cette semaine le Daily Telegraph au sujet de l'"Enfant maudit". "Ça vous prend, ça vous remue, ça vous enchante."

Pour le magazine américain Variety, la pièce, qui relève du "théâtre total", "ensorcelle": "Il y a vingt ans, Harry Potter a converti toute une génération à la lecture. L'Enfant maudit pourrait faire la même chose avec le théâtre".