C'est une dénonciation anonyme qui a amené un homme de 37 ans devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados), le jeudi 28 juillet 2016, pour trafic et usage de stupéfiants. Les faits se sont produits entre 2013 et 2016.

Lire aussi : un homme menace de mort le garde-pêche

Le 11 juillet 2016, suite à cette information, la police perquisitionne son domicile de Luc-sur-Mer, au nord de Caen. Elle y découvre 1,200kg de résine de cannabis ainsi que de la cocaïne. Son téléphone portable mettra à jour un fichier de clients.

Un petit trafic, de Luc-sur-Mer à Douvres-la-Delivrande

A la tête d'un petit trafic, de Luc-sur-Mer à Douvre-la-Delivrande, au nord de Caen, il avouera que sur 6000 euros récupérés, son bénéfice a été de 2000 euros.

Son casier judiciaire comporte quatre mentions et six condamnations (vols, vols avec violence, violation de domicile...).

L'ex-toxico, s'étant tenu tranquille un moment, replonge lors de la perte de son emploi, suivi d'un divorce. Devant recouvrir les dettes de son ex-femme et financer des soins couteux à sa petite fille, il se retrouve vite pris à la gorge.

Six mois ferme sont requis par la procureur

La procureur requiert six mois de prison ferme. Le parquet se montrera plus clément, au regard de la situation personnelle du prévenu : Il a depuis peu retrouvé du travail, se soigne et subvient aux besoins médicaux de son enfant) Il écope donc de 8 mois de prison avec sursis assortis de 24 mois de mise à l’épreuve.