Manche : Raptor Park, le plus grand parc de loisirs indoor à Lingreville, près de Coutances

Raptork Park c'est une expérience familiale dans un Parc d’attraction et de loisirs sur le thème du Jurassique en Normandie. Des dinosaures plus vrais que nature s’intègrent à merveille dans cet environnement ludique et convivial.

Un espace à investir en famille ou entre amis pour profiter de nombreuses activités de loisirs Indoor comme nous le rappelle Éric Michigan, le gérant de Raptor Park.

Idéal pour fêter un anniversaire, ou s’occuper les jours de pluie. C'est ouvert tous les jours de 10h à 1h du matin

Raptor Park, 47 rue du 30 Juillet 1944, Lingreville

Site : http://www.raptorpark.com/

Tél : 02 33 17 49 70

Tarifs : entre 7 et 12 euros l'entrée.