SM Caen (Ligue 1) : Malédiction sur les gardiens de but à Malherbe !

Les malheurs des gardiens de but se poursuivent au SM Caen. Après Rémy Vercoutre, gardien titulaire, victime d'une infection au pied, absent depuis la reprise et seulement en phase de reprise de course depuis lundi, après Paul Reulet qui s'est cassé un doigt et qui a été opéré lundi, c'est au tour de Louis Deschateaux de se retouver sur le flanc, victime lui, d'un point de contracture lors du stage à Carnac.

Envoyé dès le début de semaine en Bretagne, c'est le jeune Thomas Callens, 4e gardien de but du club, qui se retrouve donc le seul portier valide à ce jour et qui pourrait tout bonnement garder les buts de l'équipe de Patrice Garande, ce samedi à Saint-Lô lors de la 4e rencontre préparatoire de l'été face à l'UNFP (19h). Si Louis Deschâteaux, troisième gardien, venait à être parfaitement rétabli, c'est lui qui garderait les buts pour cette rencontre.

Reste qu'en attendant les différentes évolutions de ces blessures et convalesences, à seulement 17 jours de la reprise de L1, et s'il est déjà acquis que Reulet ratera le début de saison, le retour en forme de Rémi Vercoutre est des plus attendus. Le staff malherbiste pourrait néanmoins réfléchir à recruter ou à se faire prêter un gardien confirmé. Le nom d'Olivier Sorin (numéro 2 de Costil, à Rennes) a déjà circulé.