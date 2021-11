Saint-Etienne-du-Rouvray : l’effroyable témoignage d’une otage

Deux jeunes djihadistes français ont pris en otage 6 personnes dans l’église de Saint-Etienne-du-Rouvray, avant d’égorger deux d’entre eux, le père Jacques Hamel, décédé, et Guy, un paroissien qui a survécu aux coups de couteaux.

Un témoignage glaçant

L’épouse de Guy, Jeanine, a témoigné au micro de nos confrères d’RMC. Les assassins ont pénétré dans l’édifice religieux vers 9h45.

« Au père Jacques, ils lui ont d'abord mis un coup, sûrement au cou. Il est tombé la face vers le ciel, vers nous. On voyait le sang couler de sa bouche. »

C’est alors que son mari Guy n’a pas le Choix : « Ils lui ont donné un téléphone portable pour qu'il filme le père une fois exécuté ».

« On va pas mourir tout de suite »

Les deux assassins s’adressent aux otages en disant « qu'il n'allait pas nous faire de mal parce que nous allions servir d'otages ». « Là, on s'est dit : Bon, on ne va pas mourir tout de suite. On mourra peut-être tout à l'heure... »

Jeanine précise : « Il parlait des trois soeurs présentes et de moi »…

Guy subit le même sort que le prêtre

Après le père Jacques Hamel, c’est le mari de Jeanine, Guy, qui est la cible des terroristes « Il a pris quatre coups de couteau dans le cou, les bras et le dos »… « Et ensuite, ils lui ont donné d'autres coups et là, c'était terminé... »

« Je l'ai vu. Je me suis dit qu'il était mort et que ça allait être notre tour. Les terroristes me tenaient par le dos avec un revolver. Est-ce qu'il était factice ? Je n'en sais rien. Mais il était dans mon cou. Ensuite, ils ont affûté le couteau... »

Guy fait le mort à ce moment-là. Une décision qui lui sauve la vie.

Guy est sauvé

Le Parisien révèle le témoignage de l’un de ceux qui ont pris en charge Guy après la neutralisation des djihadistes : « Il s'est accroché, hurlait qu'il ne voulait pas mourir. On utilise l'expression entre la vie et la mort. Lui avait basculé du côté de la mort, mais cette rage de vivre l'a fait tenir. Il n'a jamais fermé les yeux. »

Guy est en vie : un miracle !