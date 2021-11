Agression du gardien de l'US Granville : un homme condamné

Alors qu'il fêtait la qualification de son équipe pour les quarts de finale de la coupe de France, mardi 9 février, Clément Daoudou, gardien de l'US Granville, avait été roué de coups, au petit matin, par un groupe de personnes issus de la communauté des gens du voyage.

3 agresseurs interpellés

Trois de ses agresseurs avaient été interpellés et jugés 5 jours après, au tribunal de Coutances. Des hommes de 22 à 24 ans, condamné à des peines de prison ferme. Deux d'entre eux avaient écopé de 10 mois de prison, dont 4 ferme. Le plus jeune avait été condamné à un an de prison, dont 6 mois ferme. Des peines assorties d'une interdiction de séjour dans la Manche de 2 ans.

Le quatrième homme jugé 5 mois après

Une nouvelle audience était donc organisée, mercredi 27 juillet, devant le tribunal correctionnel de Coutances. Cette fois, c'est un homme de 25 ans qui comparaissait devant la justice. Mis en cause par une vidéo quelques temps après les faits, il s'était rendu de lui même au commissariat au mois de mai. Comme ses complices, il écope d'une peine de prison, 10 mois dont 6 ferme.

