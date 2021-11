L'Agenda en Normandie : mercredi 27 juillet

Coutainville la Plage se tient tout ce week-end, du samedi 30 juillet au dimanche 31 juillet 2016 à Agon-Coutainville (Manche). De l'art au sport en passant par la gastronomie et l'environnement, petits et grands pourront, le temps d'un week-end, prendre part aux diverses activités proposées. Au programme : départ du vieux gréement, initiations au beach golf, au beach tennis, au sand ball, au skimboard ou encore au kite mais aussi des tournois et des baptêmes de plongée. Plus d'infos sur la page Facebook Coutainville la Plage

Samedi 30 juillet 2016, se tient à Port-en-Bessin-Huppain (Calvados), la fête du Port. Au programme : course des garçons de café dans les rues du centre-ville, calèche, maquillage pour les enfants, structures gonflables, vieux gréements, chorales et ventes de produits nautiques. C'est gratuit.

Samedi 30 juillet 2016, se tient à Nocé (Orne), le festival Bulles de Mômes à la Maison du Parc Naturel Régional du Perche. Des animations pour toute la famille sont prévues. Rendez-vous, ce samedi 30 juillet 2016, de 14h à 19h à la Maison du Parc à Nocé (Orne). C'est gratuit. Plus d'infos ICI

