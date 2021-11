Vos sorties concert et club ce samedi 30 juillet en Normandie

Manche

Dans le cadre de Coutainville La Plage #2, retrouvez la tournée Aérolive dès 19h30 avec Green KissEd, Slaughterhouse Brothers et Toura Mankan, à partir de 19h30.

Vivez au rythme des 7 pêchés capitaux à l'Apocalypse New à Hambye. Gourmandise, Orgueil, Luxure, Paresse, Colère, Envie et Avarice. Ils seront déclinés dans toutes leurs formes durant cette soirée haute en couleur.

Fêtez votre anniversaire à l'Agrion au Moulin de Ver, 6 entrées offertes aux natifs de juillet avant 1h du matin.

Au Koncept à Lessay c'est Jaccuzi Party dans une eau à 37 degrés.

Calvados

Soirée mousse dans la grande salle du Palais à Caen ou Tropical Party (au sec) avec Sena Music Djs dans la petite salle.

Les anniversaire du mois pour toutes les personnes nées en juillet à fêter au Tiffany à Vire avec une bouteille de bulles offerte (à consommer avec modération) ainsi qu'un gâteau de bonbons. En présence de Mickey et Minnie.

Orne

Ce samedi soir c'est la Caribbean Party au Bayokos à Alençon avec un bar à cocktail, la Sensei en live et DJ Luciano.

Au Why Not à Flers c'est le weekend plage pour acceuillir les aoûtiens et finir en beauté les vacances des juillettistes.

A LIRE AUSSI.