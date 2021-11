Insolite : un jeune Gabonais fait le buzz avec une reprise de Céline Dion

Samuel, un jeune Gabonais de 17 ans enflamme internet depuis quelques jours avec sa reprise d'une chanson de Céline Dion "The power of love". Près d'un million de vues et de partages pour une vidéo tournée dans une cage d'escalier d'un immeuble de Libreville. Samuel aimerait participer à l'émission The Voice en France. VIDEO