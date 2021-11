Mobilisation nationale: 88 nouveaux réservistes pour la Manche, l'Orne et le Calvados

Ils sont 88 nouveaux résevistes, 37 originaires du Calvados, 35 de la Manche et 16 de l'Orne. Leur formation s'est terminée samedi 23 juillet à l'Ecole des Fourriers de la Marine Nationale, à Querqueville (Manche). Ils ont entre 17 et 29 ans. Leur mission sera, aux côtés des gendarmes d'active, de produire la sécurité sur le territoire. Ils interviendront en priorité sur le Calvados, l'Orne et la Manche.

Réponse à l'appel de Bernard Cazeneuve

Après l'attentat de Nice, le 14 juillet 2016, Bernard Cazeneuve lance un appel aux volontaires pour renforcer la réserve opérationnelle. Les 88 nouveaux réservistes qui défilent se samedi 23 juillet à Querqueville pourront comme les autres gendarmes garantir la protection des personnes et des biens, renseigner, alerter et porter secours en cas de besoin. Ils sont particulièrement attendus en Normandie en période estivale, période d'affluence sur les côtes.

