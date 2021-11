Tour de France, la conclusion attendue : Froome gagne, les normands vont au bout

C'est Amael Moinard qui aura réussi à se hisser le plus haut dans la hierarchie. L'équeurdrevillais devrait boucler ce tour à la 45ème place à 2h06 de Froome. Une petite vingtaine de minute devant celui qui aura animé avec Romain Bardet, la 19ème étape entre Albertville et Saint Gervais mont Blanc, Mickaël Chérel devrait finir 63ème à plus de 2h27 du leader.

En vue dès la première étape, en obtenant le dossard du plus combatif suite à son échappée entre le Mont Saint Michel et Utah Beach, le manchois Anthony Delaplace sera dans les 100 premiers de ce Tour 2016, il est 90ème à 3h21. Enfin, lui découvrait le tour et il va le finir: Alexis Gougeard à l'attaque dans cette 20ème étape entre Megève et Morzine devrait finir 112ème à plus de 4h20 du futur triple vainqueur.

Reste pour valider tout cela à passer sans emcombre la 21ème étape entre Chantilly et Les Champs Elysées, dimanche 24 juillet. Une étape de Gala de 113 km, traditionnellement reservée aux sprinters.