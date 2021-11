Deux Normands lancent une cagnotte sur Leetchi pour le héros de Nice

Un nouveau scooter pour le héros de Nice. Le geste est symbolique, l'idée est normande et touche les français. Sam Hassanine et Aymeric Monrocq ont été sensibles au témoignage de Franck, ce père de famille qui a tout fait, au péril de sa vie pour arrêter le chauffeur fou lancé sur la promenade des Anglais à Nice.

Les deux Normands ont lancé une cagnotte sur leetchi. En quelques heures, plus de 15 500 euros ont été récoltés ce samedi 23 juillet 2016. Bien au delà des 9000 euros nécessaires.

D'autres actions

Tous les bénéfices, y compris la marge de l'entreprise fournissant le scooter, seront reversés à des organismes ayant un lien avec l'attentat de Nice. Sam et Aymeric affirment simpement: "Etant de normandie, Sam et moi-même laissons ceux qui savent et qui sont sur place le choix de la redistribution complémentaire de la cagnotte de Franck"

Il est notament prévu d'acheter des machines Nespresso pour chaque service des hopitaux de Nice (Lenvale et Pasteur).