Open de tennis de Rouen : Benoit Paire, 24e mondial, sera là

Après Paul-Henri Mathieu, c'est une autre star du tennis français qui participera à l'Open de tennis de Rouen (Seine-Maritime) qui se déroulera du 16 au 18 septembre 2016 au Kindarena. Le directeur du tournoi Charles Roche a annoncé ce vendredi 22 juillet 2016 la venue de Benoît Paire, actuel 24e joueur mondial, qui disputera pour la première fois cette compétition. Le Français a déjà été classé 18e joueur mondial et a remporté un titre, à Bastad, en Suède, en juillet 2015. Le joueur est connu pour ses coups de génie, son revers à deux mains magistral mais aussi pour ses sautes d'humeur et de ses coups de sang.

Qui pour épauler PHM et Benoît Paire

Vainqueur de cinq membres du Top 10 depuis le début de sa carrière, dont Kei Nishikori et Stan Wawrinka, le joueur de 27 ans a également été sélectionné pour disputer les Jeux Olympiques de Rio avec l'équipe de France du 5 au 21 août prochains. Six autres joueurs intègreront le tableau final de l'Open de Rouen. Leurs noms seront dévoilés prochainenement. L'an passé, Jérémy Chardy, Pablo Andujar, Josselin Ouanna et Jules Marie étaient de la partie.

