Le conducteur d'une moto roulait à vive allure sur la route départementale 675, sur la commune de Basseneuville, à l'est de Caen (Calvados), quand il a été intercepté par une brigade motorisée de gendarmes. Et pour cause, il roulait à 179 km/h au lieu des 90 autorisés. Le pilote, âgé de 53 ans, a fait l'objet d'une mesure de rétention immédiate de son permis de conduire.