Calvados : on lui coupe l'électricité, elle enlève les scellés du compteur

C'est parce qu'on l'accuse de vol avec dégradation qu'une femme âgée de 31 ans, comparaissait devant le tribunal de grand instance de Caen (Calvados) le mercredi 20 juillet 2016. Il lui est reproché, d'août 2013 à Janvier 2015, d'avoir soustrait de l'énergie aux dépend de ErDF pour une somme de 1331 euros, à son domicile de Bernières-sur-Mer (Calvados), au nord de Caen. Lors de l’enquête, elle ne reconnaît pas les faits et accuse son ex-compagnon d'avoir cassé les scellés du compteur. Celui-ci affirme qu'il a refusé de le faire et que c'est elle-même qui s'en est chargée…

Condamnée en 2011 pour les mêmes faits

Elle finit par le reconnaître, d'autant plus qu'elle a déjà été condamnée en 2011 pour les mêmes faits. La jeune femme, gagnant sa vie en faisant des ménages, a un enfant de six ans à charge et dit avoir du mal à s'en sortir. La président s'étonne qu'elle n'ait effectué aucune démarche pour éviter la coupure. En effet, il n'y a aucune trace à ce sujet dans les services sociaux. A ce jour, un échéancier avec ErDF a été mis en place. Elle écope de 140 heures de travaux d’intérêt général à effectuer dans les 18 mois, faute de quoi ce sera 4 mois de prison ferme.

A LIRE AUSSI.