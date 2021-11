Alimentation, boissons, livres : un magasin 100% normand à Rouen

Jeudi 14 juillet 2016, avant qu'un terrible attentat secoue Nice, la France s'arrête, jour férié oblige. Mais pas Alexandre Lefrançois et Pierre Savary. Ces deux jeunes hommes ont choisi ce jour là pour ouvrir leur épicerie "L'Echoppe Normande", rue Saint-Romain à Rouen (Seine-Maritime). "C'était un test et nous avons eu du monde", se réjouit Alexandre Lefrançois.

Des baroudeurs normands

Les deux gérants ne sont pas des entrepreneurs dans l'âme. Ces deux amis, qui se sont rencontrés au rugby, ont travaillé par la suite comme commerciaux dans le monde de l'édition. Loin des pommeaux, calvados et autres neufchâtels. Et pourtant, ils ont rapidement pensé à une épicerie où seraient vendus des produits locaux : "Nous sommes deux amoureux de la Normandie, explique Pierre Savary. Alexandre est un Caennais passé par Flers et la Manche avant de venir faire ses études à Rouen. Moi je viens d'un village près de Clères et je suis aussi passé par Barneville dans la Manche."

Ces baroudeurs normands ont donc vu du pays... et ont pu l'apprécier : "Nous avons une belle région, avec une riche histoire, tant gastronomique, patrimoniale que culturelle. Nous trouvions que promouvoir notre région serait une bonne idée." Le projet de L'Echoppe normande mûrit alors. Pourquoi une épicerie ?

"Nous nous sommes rendus compte que lorsque les agriculteurs sont descendus dans la rue il y a un an, les gens les ont applaudi. Ils en ont marre de la grande distribution, ils veulent savoir ce qu'il y a dans leurs assiettes et se rapprocher des petits producteurs" Pierre Savary.

Alimentation, boissons et livres

C'est ainsi que L'Echoppe normande ne vend que des produits en rapport avec la Normandie. De l'alimentaire, notamment la charcuterie et le frommage, aux boissons (pommeau, poiré, bières, jus de pomme...) en passant par les glaces. Le tout peut être dégusté sur place. Et, petite spécificité du magasin, les livres : "Nous sommes des amoureux de la lecture. Nous faisons donc notre sélection de livres provenant de quatre maisons d'édition régionales."

Une semaine après l'ouverture, les deux complices se réjouissent de "retours très positifs" qu'ils attribuent en partie à leur emplacement, "idéal, au pied de l'Historial Jeanne d'Arc, dans une rue touristique". Une rue qui, si elle attire les touristes de passage, est selon eux parfois méconnue des Rouennais, qui préfèrent emprunter d'autres axes. A Pierre et Alexandre de leur faire changer d'avis.