A Rouen, ils siphonnent un réservoir pour voler du gazole dans une entreprise

Mercredi 20 juillet 2016 à 1h45, le Centre d'Information et de Commandement demande à la Brigade canine d'intervenir rue Saint-Filleul à Rouen. Un riverain a vu des individus entrer par effraction dans la cour de la société Unoule et Martineau en escaladant le grillage. Ils y ont siphonné un réservoir dans un camion et sont repartis avec deux bidons pleins de gazole.

Ils sentent le gazole

Les policiers interpellent deux suspects à l'angle des rues Croix d'Yonville et Colette Yver. Ils ne sont pas en possession des bidons mais sentent fortement le gazole. Ces derniers sont finalement retrouvés plus loin, rue Croix d'Yonville. Agés de 52 et 23 ans, ces deux sans-domicile-fixe ont été interpellés et placés en garde à vue.

LIRE AUSSI.