En Normandie, 5,96m et meilleure performance mondiale de l'année pour Renaud Lavillenie (Vidéo)

Renaud Lavillenie se rassure. Et nous rassure par la même occasion. Le perchiste français, recordman mondial de la discipline et champion olympique, a franchi lundi 18 juillet 2016 la barre des 5,96m au meeting international de Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime). L'athlète fait ainsi coup double : il remporte le concours et réalise la meilleure performance mondiale de l'année après son échec aux championnats d'Europe à Amsterdam début juillet. Le champion a échoué à 6,01m. La fratrie Lavillenie frappe un grand coup puisque son frère Valentin se classe deuxième du tournoi après avoir sauté à 5,60m.





Sur le 110m haies, l'Américain Jarett Eaton s'est facilement imposé en 13"09 devant Mikel Thomas et Eddie Lovett. Petite déception pour la Française Marie Gayot, 3e du 400m. Sur le 3000m steeple, en l'absence du champion d'Europe Mahiedine Mekhissi, forfait, c'est le Kenyan Kipyego qui l'a emporté.

