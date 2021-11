Nice (AFP). "Lâche!": à l'endroit où aurait été tué le tueur de Nice, un tas d'immondices

Sur la grande artère du bord de mer, parsemée de bougies, de fleurs, de peluches et de petits mots, et envahie lundi par des milliers de personnes venues rendre hommage aux victimes de l'attentat lors d'une minute de silence, ce monticule de déchets --bouteilles en plastique vides, pierres, paquets de cigarettes ou mégots-- se trouvait près de l'endroit où le camion du jeune Tunisien a fini sa course.

Des passants crachaient dessus quand ils passaient à côté, ou y jetaient leurs mégots de cigarette ou autres déchets, ont constaté des journaliste de l'AFP. Quelques mots d'insulte, visibles dimanche soir, étaient recouverts lundi, dissimulés par de nouveaux déchets.