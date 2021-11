Canicule : la Seine-Maritime en vigilance jaune

Après un printemps maussade voire froid, le soleil est revenu sans prévenir en Normandie. A tel point que Météo France a placé lundi 18 juillet 2016 la Seine-Maritime en vigilance jaune canicule pour un épisode de fortes chaleurs. Météo France rappelle qu'une canicule devient dangereuse pour la santé dès qu'elle dure plus de trois jours. Or, il fera plus de 30°C mardi 19 juillet 2016 à Rouen (Seine-Maritime) et 29°C mercredi 20 juillet 2016. Les températures devraient baisser légèrement en fin de semaine (24°C jeudi 21 juillet 2016).

La Préfecture rappelle les règles à suivre pour les personnes fragiles (personnes âgées, atteintes d'une maladie chronique, nourrissons etc.), des règles qui valent également pour tout le monde :