Nice (AFP). Attentat de Nice: la France se fige pour une minute de silence

A Nice, la minute de recueillement suivie d'applaudissements a été observée en présence de Manuel Valls sur la Promenade des Anglais, où 84 personnes ont été tuées et plus de 300 blessées lors de la fête nationale, fauchées par le Tunisien Mohamed Lahouaiej-Bouhlel au volant d'un camion.

Le chef du gouvernement a été hué à son arrivée sur la célèbre avenue de la Côte d'Azur, puis quand il en est reparti.

Des moyens supplémentaires avaient été mobilisés pour assurer la sécurité sur la promenade baignée de soleil, où se sont pressées des milliers de personnes.

Avant ce moment de recueillement marquant le troisième et dernier jour de deuil national, que François Hollande a observé au ministère de l'Intérieur, le chef de l'Etat a présidé un troisième Conseil de défense et de sécurité à l'Elysée depuis l'attentat. Il a invoqué une "obligation de dignité et de vérité" dans la "parole publique", en réponse aux attaques de l'opposition.

"Tout ce qui aurait dû être fait depuis 18 mois ne l'a pas été", a ainsi déclaré dimanche soir l'ex-chef de l'Etat Nicolas Sarkozy.

- Point du procureur à 16H30 -

La présidente du Front national, Marine Le Pen, avait dénoncé samedi les "carences gravissimes de l'Etat" dans la protection des Français. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve l'a accusée de tendre "la main à la division" voulue par les jihadistes.

"Le moment viendra où il faudra dire ce qui a été fait depuis plusieurs années pour assurer la sécurité de la France et ce qui a été défait pour mener cette même politique de sécurité", a dit pour sa part lundi le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, sur le perron de l'Elysée.

Les Français semblent toutefois douter de la capacité de l'exécutif à contrer la menace. Dans un sondage paru lundi dans Le Figaro, seulement 33% de personnes interrogées font confiance à François Hollande et au gouvernement pour faire face et lutter contre le terrorisme.

L'enquête, elle, progresse, mais les liens entre le chauffeur-livreur de 31 ans et "les réseaux terroristes", notamment le groupe jihadiste Etat islamique (EI) qui a revendiqué l'attaque, "pour l'instant ne sont pas établis", a relevé Bernard Cazeneuve. "Le mode opératoire", a-t-il toutefois ajouté, "emprunte totalement à ce que sont les messages" de l'EI, qui avait aussi revendiqué les attentats du 13 novembre, les plus meurtriers jamais commis en France avec 130 morts.

Le procureur de Paris, François Molins, à la tête du parquet antiterroriste saisi de l'enquête, fera un point à 16H30 sur les avancées des investigations.

Six personnes sont encore en garde à vue et une septième a été relâchée dans la nuit de dimanche à lundi. Trois de ces six personnes ont été transférées à Levallois-Perret, près de Paris, pour être interrogées par les services antiterroristes.

- Basculement jihadiste flou -

Un homme de 37 ans dans l'entourage du tueur et un couple d'Albanais ont été arrêtés dimanche à Nice. L'homme de ce couple, âgé de 38 ans, est soupçonné d'avoir fourni le pistolet qui a servi au chauffeur-livreur le soir du drame.

Selon des sources policières, au moins une personne a évoqué en garde à vue un basculement "récent" vers "l'islam radical" de Lahouaiej-Bouhlel, un homme violent qui n'affichait jusqu'à il y a peu aucun intérêt particulier pour la religion et n'a jamais été signalé pour dicalisation.

Jeudi soir, peu avant de foncer u volant d'un camion dans la oule qui venait d'assister au feu d'artifice de la fête nationale, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel avait envoyé un SMS "se félicitant de s'être procuré un pistolet 7.65 et évoquant la fourniture d'autres armes", selon des sources proches du dossier.

Les 12 et 13 juillet, le tueur avait fait des repérages sur la Promenade des Anglais avec le poids lourd, réservé dès le 4 juillet. Il "s'est également pris en photo au volant du camion" entre sa location le 11 juillet et le soir du carnage, avant de l'envoyer par SMS. Les enquêteurs s'attèlent à "identifier l'ensemble des destinataires" des messages.

Les 34 premiers permis d'inhumer ont été délivrés dimanche, ce qui permettra d'engager la restitution des corps. Deux nouvelles victimes ont été identifiées: un Américain, Nicolas Leslie, 20 ans et étudiant à l'université de Berkeley, et une Brésilienne, Elizabeth Cristina de Assis Ribeiro. Sa fille, Kayla, 6 ans, faisait déjà partie des morts.

Selon Bernard Cazeneuve, 58 personnes étaient encore hospitalisées lundi matin, dont 29 sont en réanimation.