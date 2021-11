Calvados : Il détruit une clôture avec sa voiture et prend la fuite. Deux mois de prison ferme

Un habitant de Fontenay-le-Pesnel à l'ouest de Caen (Calvados), entend un véhicule percuter sa clôture le lundi 15 février 2016. Il a juste le temps de relever le numéro d'immatriculation avant que le conducteur ne prenne la fuite. Steven Stephan, âgé de 27 ans, a été jugé en son absence le mercredi 13 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour délit de fuite après un accident et circulation sans assurance. Devant les enquêteurs il a reconnu s’être endormi au volant et avoir pris la fuite à cause de son défaut d'assurance.

« Ce n'est pas la première fois »



« Ce n'est pas la première fois que l'on détruit ma clôture, explique le propriétaire présent à l'audience, car j'habite dans un virage. Mais c'est bien la seule fois que je parviens à savoir qui c'est ! » L'homme écope de deux mois de prison ferme toutefois aménageables, de 250 euros d'amende pour défaut d'assurance et de 528 euros de frais de clôture.

