Carhaix-Plouguer (France) (AFP). Une édition phare pour les 25 ans des Vieilles Charrues

"25e, on est parti!" a lancé Jean-Luc Martin, président du plus grand festival de musique de France, organisé jusqu'à dimanche dans une vaste plaine au coeur de la Bretagne, en donnant l'ordre aux agents de sécurité d'ouvrir les portes.

Sous un grand ciel bleu, les festivaliers se sont engagés le long de couloirs au bout desquels des agents de sécurité ont procédé à des fouilles corporelles et à l'inspection des sacs.

Une fois passés les contrôles, renforcés pour cette édition, les premiers entrants ont foulé au pas de course le site jusqu'aux scènes. "On veut voir les Insus, on veut être bien placés", a expliqué à l'AFP Sylvie Briand, 53 ans, venue avec quatre amis de Lannion.

"On est venus pour la journée, les Insus c'est toute notre jeunesse", a-t-elle assuré, casquette et lunettes noires pour se protéger du soleil, avant de repartir d'un pas pressé vers la scène Glenmor, où les premiers rangs commençaient à se remplir.

"Je ne les ai pas vus depuis 1986, j'avais 16 ans alors", a expliqué Sylvain Douzamy, venu depuis Vannes avec sa femme, leurs deux filles... et un drapeau breton pendu aux barrières de sécurité. "On va les attendre ici, on est venus pour eux", a assuré le père de famille, des lunettes de soleil relevées sur le front.

Les ex-Téléphone, feront résonner leurs vieux tubes comme "Ça c'est vraiment toi", "Un autre monde" ou "New York avec toi" à partir de 21H30. Le célèbre groupe de rock français, composé de Jean-Louis Aubert, Louis Bertignac et Richard Kolinka, est en tournée en France depuis fin avril.

Au même moment, sur la scène Graal, le rap de Guizmo attirera un autre public, certainement plus jeune, suivi du rock de Mickey 3D qui n'était pas venu aux Vieilles Charrues depuis 2006. Her, jeune groupe français révélé lors des dernières Trans Musicales de Rennes, Etienne de Crecy et The Kills sont également au programme de cette première journée.

- 'Faire un gros coup' -

L'auteur-compositeur et interprète américain de "Happy", Pharrell Williams, se produira au deuxième jour du festival, qui devrait accueillir plus de 276.000 personnes cette année, un record.

Egalement à l'affiche vendredi, Michel Polnareff, l'icône pop des années 1960-70, ainsi que les Pixies, groupe phare de la scène alternative américaine, Lou Doillon, le groupe de rock britannique Disclosure et le groupe d'électro-swing Parov Stelar.

Le DJ français The Avener, auteur du tube planétaire "The Fade Out Lines", se produira le lendemain, tout comme The Libertines, qui font leur grand retour, Alain Souchon, Laurent Voulzy et le groupe Louise Attaque.

Enfin dimanche, le groupe Major Lazer, qui cumule les tubes aux quatre coins de la planète, mais aussi Lana del Rey, dont ce sera la seule date en France cet été, continueront de faire chauffer les scènes de Carhaix, avec les Français Nekfeu ou la jeune Louane.

"Cette édition anniversaire on l'attendait", a assuré lors d'une conférence de presse le directeur du festival Jérôme Tréhorel. "Cette année on a vraiment décidé de mettre le paquet et de faire un gros, gros coup, je pense qu'on est monté de deux ou trois crans en une édition", s'est-il félicité, évoquant la programmation, mais également les décors, les animations et autres jeux de lumières.

"Le billet est à 44 euros la journée, vous imaginez, juste demain avec Lou Doillon, Polnareff, les Pixies, Pharrell Williams et Disclosure, c'est juste lunaire... mais c'est ça les Vieilles Charrues", a souligné Jérôme Tréhorel.