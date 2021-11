Tour de France : scénario rocambolesque sur la 12e étape, le maillot jaune à pied [VIDEO]

Compte-tenu du vent, les coureurs terminaient cette étape six kilomètres avant le haut du Mont Ventoux. Christopher Froome, maillot jaune jusqu'alors bien installé en tête de cette grande boucle, a retrogradé en 6e position avec avoir cassé son vélo suite à un choc avec une moto ! Il a dû parcourir quelques dizaines de mètres... en courant.

Yates ravit le maillot jaune… puis le reperd au profit de Froome

Côté course, c'est Adam Yates qui devait prendre le maillot jaune à l'issue de cette étape, remportée par le belge Thomas De Gendt, de l'équipe Lotto soudal. Mais au vu de l'incident du maillot jaune, la direction de course en a décidé autrement et a "repêché" Chris Froome, qui conserve donc la tunique dorée. Il vient de l'endosser, sous les sifflets du public.

Les Normands à la traîne

Du côté des coureurs de Normandie : Anthony Delaplace est 43e de l'étape, Amaël Moinard 47e, Mickaël Chérel 56e. Et enfin Alexis Gougeard 130e.