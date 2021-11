Bruxelles (AFP). La zone euro va déclarer mardi l'Espagne et le Portugal en dérapage budgétaire (Dijsselbloem)

"Les membres de la zone euro vont soutenir demain la recommandation de la Commission européenne" (qui avait déclaré jeudi l'Espagne et le Portugal en dérapage budgétaire, ndlr), a précisé M. Dijsselbloem à l'issue d'une réunion des ministres des Finances de la zone euro (Eurogroupe).

Ce constat de dérapage ouvre la voie à une procédure de sanctions jusqu'ici inédite dans l'histoire de la zone euro.

A partir du moment où les ministres de la zone euro, dans le cadre d'une réunion des grands argentiers de l'UE prévue mardi à Bruxelles, "vont dans notre sens, s'ouvre alors une période de 20 jours" pendant laquelle la Commission européenne évaluera les sanctions possibles à l'encontre des deux pays, a précisé le commissaire européen aux Affaires économiques, Pierre Moscovici, lors d'une conférence de presse avec M. Dijsselbloem.

M. Moscovici a rappelé que les amendes possibles était "au maximum de 0,2%" du Produit Intérieur Brut (PIB) et au "minimum zéro".

"Nous allons engager un processus de dialogue avec les ministres" de l'Espagne et le Portugal, a-t-il ajouté, les incitant à faire valoir "le plus vite possible" leurs arguments pour expliquer pourquoi ils ont dérapé et ce qu'ils veulent faire pour améliorer leur situation budgétaire.