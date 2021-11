Préfecture de Caen : Il présente un faux permis de conduire somalien pour obtenir un vrai permis français

Le jeudi 7 juillet 2015, un somalien ayant obtenu un titre de séjour, se rend à la préfecture de Caen. Présentant son permis de conduire somalien, il désire l'échanger contre un permis français. Mais l'examen laisse apparaître que c'est un document vierge qui a été falsifié par la suite. L'homme, âgé de 35 ans, comparaissait le jeudi 7 juillet devant le tribunal de grande instance de Caen pour obtention, détention frauduleuse d'un document administratif étranger ainsi que pour obtention frauduleuse d'un document administratif français.

Le permis payé cinquante dollars en Somalie

A la barre, le prévenu reconnaît avoir payé son permis cinquante dollars en Somalie et il affirme qu'il était persuadé que c'était un vrai. L'avocat de la défense fait remarquer que la Somalie, depuis la guerre civile, est chaotique. « Il n'y a plus aucun système qui fonctionne correctement. Pour le permis ça se passe ainsi, donc pour lui ce document est authentique. » Le président rétorque : « En Somalie, sans doute, mais l'échanger pour en avoir un valable en France, n'est pas acceptable ! » L'homme est donc relaxé pour l’obtention frauduleuse mais déclaré coupable pour le reste. Il écope de 3 mois de prison avec sursis et de la confiscation de son permis somalien.

A LIRE AUSSI.