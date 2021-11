Rouen : un bus saccagé, un hall d'immeuble incendié en marge du match France-Allemagne

Dans la soirée du jeudi 7 juillet 2016, la fin du match de la demi-finale de l'Euro 2016 entre la France et l'Allemagne s'est soldée par plusieurs débordements, à Rouen (Seine-Maritime).

Un bus pris à partie

A l'Hôtel de Ville, entre 30 et 50 personnes montent sur le toit d'un bus à l'arrêt de la ligne F2, brisent les vitres et projettent des pétards à travers l'habitacle du véhicule. Celui-ci est fortement dégradé et les sièges sont brûlés. Les forces de l'ordre, appelées à intervenir parviennent à essuyer les jets de projectiles.

Un incendie se déclenche

Dans le même temps, un incendie se déclare dans la cage d'escalier d'un immeuble, rue de la Croix Verte. Sur place, les CRS constatent qu'un groupe de personnes a investi l'escalier et barre totalement l'accès aux sapeurs-pompiers. Les CRS ont donné l'assaut, après quoi un jeune homme a été interpellé pour jet de projectile. Les sapeurs-pompiers sont parvenus à limiter le sinistre.