Pacte métropolitain : Manuel Valls annonce des millions d'euros pour la Métropole Rouen Normandie

Bonne nouvelle pour la Métropole Rouen Normandie (Seine-Maritime). Le Premier Ministre Manuel Valls a annoncé mercredi 6 juillet à Lyon, en présence des présidents des 15 Métropoles dont Frédéric Sanchez, que l'Etat consacrerait, via le fonds de soutien à l'investissement public local, 150 millions d'euros aux 15 Métropoles.

"Ville intelligente et mobilité"

Un pacte métropolitain sera signé en novembre 2016 et concrétisera cet engagement. L'argent ne devrait être mobilisable qu'à partir de 2017. Chaque Métropole peut concentrer son pacte sur un axe : soit "transition énergétique et environnement", soit "excellence économique et rayonnement international", soit "ville intelligente et mobilités". La Métropole Rouen Normandie, à l'instar de ses homologues lyonnais, lillois, niçois , rennais et toulousains, a choisi de consacrer son pacte à cette dernière option.

On ignore encore la somme exacte versée à la MRN et les projets financés avec. Frédéric Sanchez a récemment relancé l'idée d'une passerelle piétonne et vélo entre les deux rives de la Seine. Elle pourrait entrer dans ce cadre.

