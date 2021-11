Euro 2016 : "un fort engouement derrière les Bleus", selon un éducateur de foot du Calvados

Alors que les demi-finales de l'Euro 2016 de football ont commencé mercredi 6 juillet 2016 avec la victoire du Portugal sur le Pays de Galles (2-0), et se poursuivent avec France-Allemagne, jeudi 7, Théo Hervieu perçoit déjà l'effet de la compétition sur le football amateur.

Que vous inspire les résultats de l'équipe de France ?

"Cette équipe monte en intensité au fil de la compétition. Les voilà en demi-finale, et cette progression et de bon augure pour la suite. En tant que technicien, c'est appréciable de voir un sélectionneur rectifier ses choix quand ils sont moyens, comme l'a fait Didier Deschamps lors de la deuxième mi-temps face à l'Irlande."

Mesurez-vous délà l'impact de cet Euro sur le football amateur ?

"C'est à la rentrée qu'on pourra mesurer cet impact. Après chaque Euro ou chaque Coupe du monde, il y a un effet. Là, on fait des stages en juillet et on sent un engouement derrière les Bleus. Ça se ressent un peu plus que d'habitude. Tout le monde suit plus ou moins l'Euro, même ceux qui n'aiment pas le football".

Quelles images retenez-vous déjà de cet Euro ?

"Les supporters, c'est ce qui marque, clairement. La communion des équipes avec eux est superbe, même si on en voit assez peu d'images à la télévision. Il faut regarder des émissions spécialisées pour cela. Ce phénomène est un peu plus marqué que lors des dernières grandes compétitions internationales."