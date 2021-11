Ferme des Bouillons à Rouen : le propriétaire répond aux critiques

Les anciens occupants de la ferme des Bouillons, à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime), n'ont pas désarmé. Expulsés de la ferme en août 2015, ils reprochent aux nouveaux propriétaires, les frères Mégard, deux choses : la requalification de deux bâtiments agricoles en habitations et le fait que Baptiste Mégard, le futur exploitant, ne soit toujours pas affilié à la Mutuelle Sociale Agricole et ne soit donc toujours pas officiellement chef d'exploitation.

Baptiste Mégard leur répond. Il défend son projet comme "agricole avant tout" avec "du maraîchage, des animaux, l'accueil de publics pour transmettre les savoirs". Et va même plus loin : "Nous sommes en train de tisser un partenariat avec une branche de l'association Cheval Espérance, pour accueillir des personnes en situation de handicap ou fragilisées. Nous nous servirons de la ferme pour les accueillir et les réinsérer."

Voilà pour le côté agricole. Côté administratif, Baptiste Mégard évoque bien "quelques lenteurs" qui font que tout n'est pas allé aussi vite que prévu. Mais son affiliation à la MSA "n'est qu'une question de jours, peut-être de semaines".

Enfin, côté immobilier, le futur exploitant rappel avoir "pris l'engagement de garder la vocation agricole du site. Il est évident qu'on ne va pas se mettre à construire une tour d'immeuble ici". Il explique surtout vouloir "redonner vie à des bâtiments dans un état de précarité assez élevée". Un projet de gîte ou de chambres d'hôte pourrait être développé dans les bâtiments agricoles rénovés. Mais, selon l'aveu même de Baptiste Mégard, cela prendra des années.