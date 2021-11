Météo : oui l'été est bien là en Normandie avec du soleil (enfin)

Cette journée du jeudi 7 juillet 2016 va donner le ton du côté du ciel pour la fin de semaine. Un grand soleil est annoncé jusqu'à dimanche midi partout en Normandie, par Météo France. Ce jeudi après-midi, les températures prévues sont des plus agréables, à l'exception du Havre et Cherbourg où il fera encore un peu frais (17 et 15°). Ailleurs : il fera ainsi 21° à Coutances et Bayeux, 23° à Vire, Lisieux, 24° à Alençon et 25° à Rouen et 26°.

La plus belle journée de cette fin de semaine sera celle de samedi avec, l'après-midi, des températures très agréables : 21° au Havre, 23° à Caen, Bayeux et Coutances, 25° à Rouen et 26° à Alençon.