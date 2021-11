Concerts gratuits à Rouen : Selah Sue promet "beaucoup d’énergie et d'émotions"

Les Concerts de la Région débutent ce jeudi 7 juillet 2016 à Rouen (Seine-Maritime). A 19h, le groupe Groov'men, originaire du Tréport et vainqueur du concours Talents Musique, se produit en tout premier sur la scène des concerts.

Folk, puis reggae-pop

Viendra ensuite, à 19h30, Jahen Oarsman, un chanteur de folk installé à Caen. Il aura la lourde tâche de séduire un public qui attendra la venue de Selah Sue, la Belge francophone avec sa voix cristalline et ses sons mêlant reggae, pop et parfois même hip-hop, qui promet "beaucoup d'energie avec mon big band, et beaucoup d'emotions car parfois je suis toute seule en guitare-voix", dévoile-t-elle.

Transports tardifs

Ce soir, le métro circule exceptionnellement jusqu'à 00h20 et les Teor jusqu'à 1h du matin. Le premier passera toutes les huit minutes entre les stations Boulingrin et Saint-Sever et les seconds passeront toutes les trois minutes entre les stations Saint-Hilaire et Mont-Riboudet.