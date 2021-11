Paris (AFP). Les Pixies en concert en Europe avant un nouvel album le 30 septembre

"Head Carrier", sixième album du groupe né en 1988 et deuxième disque depuis sa reformation en 2004 autour de son leader Frank Black, a été enregistré "entre mi février et mi mars cette année" à Londres et sortira le 30 septembre, annonce PIAS dans un communiqué.

Cet album de 12 titres officialise l'arrivée à bord, comme "membre permanent", du bassiste Paz Lenchantin. Ce dernier accompagne sur scène depuis janvier 2014 les autres membres, Frank Black, Joey Santiago et David Lovering.

Un premier titre, "Um Chagga Lagga", ouvert pour une rugueuse introduction guitare-batterie, a été diffusé en avant goût.

Les Pixies sont en tournée européenne en juillet avec des passages en France (Vieilles Charrues le 15, Nuits de Fourvière le 20), en Belgique (Dour Festival le 18), Luxembourg (Rock-A-Field, le 10), notamment. Ils reviendront à l'automne avec des concerts dans des salles, comme au Zénith de Paris le 23 novembre.

Le groupe, qui comptait à l'origine dans ses rangs la bassiste Kim Deal, a été à la fin des années 80 et au début des années 90 une des figures du proue du rock "indé" avec des albums comme "Surfer Rosa", "Doolittle" et "Bossanova".