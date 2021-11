Bobigny (AFP). Restos du coeur: le gérant soupçonné d'avoir menti devant la justice

Cet homme de 59 ans, qui avait raconté aux policiers la semaine dernière avoir été agressé à l'arme blanche par deux personnes aux cris de "Allah Akbar, chien d'infidèle", a été déféré au tribunal de Bobigny pour être présenté à un procureur dans l'après-midi, a précisé cette source.

Soupçonné par les enquêteurs de "dénonciation de crime ou délit imaginaire", il avait été placé mardi en garde à vue.

Blessé à l'arme blanche à l'abdomen et à la clavicule, il avait lui-même appelé les secours le 1er juillet et déclaré aux policiers avoir été agressé par un couple armé d'une hache et d'un couteau.

Selon lui, ils avaient crié "Allah Akbar, chien d'infidèle" en prenant la fuite.

L'enquête, ouverte dans un premier temps pour tentative d'homicide volontaire, avait été confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne.

Le 12 mai, un enseignant juif qui était accusé d'avoir inventé une agression antisémite, quelques jours après les attentats du 13 novembre 2015, suscitant alors un vif émoi, a été condamné à Marseille à six mois de prison avec sursis.