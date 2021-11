Calvados : dans son "tour de France des vols à l'étalage", il fait la razzia chez Decathlon

Eugenijus Kalinauskas, un Lituanien âgé de 53 ans, a été jugé le mardi 5 juillet 2016 en comparution immédiate par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour vol en récidive. Le 4 juillet, au magasin Decathlon de Rots, au nord de Caen, un homme est interpellé avec sept montres connectées de système de navigation sous son tee-shirt. La valeur totale des articles s’élève à 1700 euros. Il avait préalablement enlevé les boitiers antivols, qu'il avait caché sous des vêtements dans un chariot abandonné par la suite dans le magasin.

Explications pour le moins fantaisistes

Les agents de sécurité du magasin estiment ses explications pour le moins fantaisistes. Ayant trouvé tous ces antivols dans une cabine d'essayage, il les aurait mis de coté dans un caddie pour "nettoyer" la cabine. Il ajoute qu'il ne lui était pas possible d'enlever sept systèmes d'alarme.

"Véritable tour de France de vols à l'étalage"

Son casier judiciaire comporte toutefois neuf mentions pour vols, la plupart sanctionnés par de la prison ferme. L'originalité en est la diversité géographique : Colmar (Haut-Rhin), Mulhouse (Haut-Rhin), Vannes (Morbihan), Nice (Alpes-Maritimes), Lille (Nord), Saintes (Charentes-Maritimes), Angers (Maine-et-Loire), Grasse (Alpes-Maritimes) et enfin Caen (Calvados). Un palmarès qui fait dire au président : "C'est un véritable tour de France de vols à l'étalage ! Pour résumer, quand vous ne volez pas c'est parce que vous êtes en prison".

Le procureur, au regard de ces larcins coûteux, et facilement commercialisables, requiert 18 mois de prison ferme, ainsi qu'un mandat de dépôt. L'avocat de la défense fait remarquer la précarité de son client, payé 300 euros par mois en Lituanie et pour cette raison venu chercher du travail en France. N'en trouvant pas, l'homme serait contraint de voler pour manger. Elle sollicite la clémence du parquet. Elle ne sera pas entendue. Condamné à 10 mois de prison ferme, Eugenijus Kalinauskas a également été placé sous mandat de dépôt.

A LIRE AUSSI.