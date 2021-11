A Rouen, une quarantaine de platanes abattus pour la foire Saint-Romain

Fin du parcours pour une quarantaine de platanes de l'esplanade Saint-Gervais à Rouen (Seine-Maritime). Après plusieurs décennies d'existence, ces arbres vont être abattus pour lesbesoins de la foire Saint-Romain qui se déroulera à l'automne 2016 et pour la première fois sur la presqu'île de Waddington.

Nécessaire pour la sécurité de la foire

Alors que l'association Effet de Serre Toi-Même évoque un "cauchemar" et entend constituer un groupe de vigilance citoyenne pour tenter de faire annuler cette décision, le maire Yvon Robert justifie cette dernière : "Il fallait que la foire Saint-Romain change de place et déménage des quais pour s'installer sur l'esplanade Saint-Gervais. C'est un effort considérable de leur part. Pour les installer dans de bonnes conditions, il faut réaliser des aménagements : cela passe par la destruction de deux hangars et la suppression d'une quarantaine d'arbres".

Des arbres plantés dans le futur



Ces abattages doivent permettre d'aménager des allées de 10m, la largeur nécessaire pour que la foire se déroule dans des conditions de sécurité optimales, ce qui n'était pas possible sur les quais ni en maintenant cette allée d'arbres. Mais si ces suppressions peuvent choquer des riverains, Yvon Robert tente de les rassurer, en indiquant que d'autres arbres seraient plantés sur l'esplanade après la première foire, et lorsque les organisateurs auront un peu de recul sur la tenue de cette dernière sur l'esplanade.

Le maire veut également privilégier une approche globale de la situation, en mettant l'accent sur les 600 arbres récemment plantés sur les quais bas rive gauche entre le pont Boieldieu et le pont Jeanne d'Arc. Un raisonnement que les militants écologistes ne reprennent pas à leur compte.