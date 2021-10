Football, Ligue 1 : des nouveaux et des absents à la reprise du Stade Malherbe Caen

Pas moins de 26 footballeurs du Stade Malherbe Caen étaient au rendez-vous lundi 4 juillet 2016 pour la reprise de l'entraînement du groupe professionnel, après six semaines de vacances. Les Caennais font d'ailleurs partie des derniers clubs à retrouver les terrains. "Nous avons estimé que huit semaines de préparation, c'est trop long et nous avons donc tablé sur six, avant de reprendre la compétition", estime Patrice Garande :

Reprise pour le @SMCaen avec 26 joueurs. Bonne saison les Bleu et Rouge ! pic.twitter.com/aE3558qHll — Tendance Ouest (@tendanceouest) 4 juillet 2016

A l'entraînement lundi après-midi, il a pu compter sur vingt-deux éléments qui ont tout d'abord travaillé chacun individuellement avec un ballon, avant une opposition à 11 contre 11, pour des phases de conservation de balle. Environ 150 spectateurs étaient massés autour du terrain pour découvrir le visage de cette équipe normande 2016-2017. Les recrues Steed Malbranque (Lyon), Mouhamadou Dabo (Troyes) et Pape Sané (Bourg-Péronnas) étaient de la partie. Rémy Vercoutre, Andy Delort et Jeff Louis ont eux suivi un protocole individuel. Jordan Adéoti a lui bénéficier de quelques jours de repos en plus. Et pour le capitaine des Bleu et Rouge, il était grand temps de reprendre. "Le foot, c'est notre drogue", assure Julien Féret :

Sans surprise, Ronny Rodelin, deuxième meilleur buteur du club la saison dernière avec 10 réalisations, n'était pas là. Toujours Lillois et convoité par plusieurs clubs, il n'est pas encore totalement exclu qu'il défende les couleurs de Malherbe ces prochains mois, selon Patrice Garande.